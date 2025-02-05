Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk tekline ret

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Relevo'nun haberine göre; Galatasaray, Valencia'da forma giyen 19 yaşındaki İspanyol stoper Yarek Gasiorowski için resmi teklifte bulundu.
15 MİLYON EURO TEKLİF REDDEDİLDİ
Haberde, Galatasaray'ın Gasiorowski için Valencia'ya 15 milyon euro teklif ettiğine yer verilirken, hem Valencia'nın hem de oyuncunun bu teklifi reddettiği kaydedildi.
"AYRILIĞI YIKIM OLUR"
Öte yandan habere göre; Valencia, oyuncunun ayrılığını bir 'yıkım' olarak görüyor ve bu yüzden teklifi düşünmeden reddetti. Gasiorowski ise Valencia'ya 'gönülden bağlı' olduğu için Galatasaray'ın teklifini teşekkür ederek reddetti.
1.92 boyundaki sol ayaklı oyuncu, bu sezon Valencia formasıyla çıktığı 16 maçta 1112 dakika sahada kaldı.
Relevo'nun haberine göre; Galatasaray, Valencia'da forma giyen 19 yaşındaki İspanyol stoper Yarek Gasiorowski için resmi teklifte bulundu.
15 MİLYON EURO TEKLİF REDDEDİLDİ
Haberde, Galatasaray'ın Gasiorowski için Valencia'ya 15 milyon euro teklif ettiğine yer verilirken, hem Valencia'nın hem de oyuncunun bu teklifi reddettiği kaydedildi.
"AYRILIĞI YIKIM OLUR"
Öte yandan habere göre; Valencia, oyuncunun ayrılığını bir 'yıkım' olarak görüyor ve bu yüzden teklifi düşünmeden reddetti. Gasiorowski ise Valencia'ya 'gönülden bağlı' olduğu için Galatasaray'ın teklifini teşekkür ederek reddetti.
1.92 boyundaki sol ayaklı oyuncu, bu sezon Valencia formasıyla çıktığı 16 maçta 1112 dakika sahada kaldı.