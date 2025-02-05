Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk tekline ret

Valencia, Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoper Yarek Gasiorowski için yaptığı 15 milyon euro'luk teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk tekline ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2025 21:10
Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Relevo'nun haberine göre; Galatasaray, Valencia'da forma giyen 19 yaşındaki İspanyol stoper Yarek Gasiorowski için resmi teklifte bulundu.

15 MİLYON EURO TEKLİF REDDEDİLDİ

Haberde, Galatasaray'ın Gasiorowski için Valencia'ya 15 milyon euro teklif ettiğine yer verilirken, hem Valencia'nın hem de oyuncunun bu teklifi reddettiği kaydedildi.

"AYRILIĞI YIKIM OLUR"

Öte yandan habere göre; Valencia, oyuncunun ayrılığını bir 'yıkım' olarak görüyor ve bu yüzden teklifi düşünmeden reddetti. Gasiorowski ise Valencia'ya 'gönülden bağlı' olduğu için Galatasaray'ın teklifini teşekkür ederek reddetti.

1.92 boyundaki sol ayaklı oyuncu, bu sezon Valencia formasıyla çıktığı 16 maçta 1112 dakika sahada kaldı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery