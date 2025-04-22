Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn pazarlığı!

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn için kararını verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sky Sports Almanya'nın haberine göre, sözleşmedeki 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmeyi planlayan Werder Bremen, bu konuda Galatasaray'la temasa geçti. Ancak sarı-kırmızılılar, belirlenen rakamda geri adım atmaya sıcak bakmıyor.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Derrick Köhn, Galatasaray formasıyla bu sezonun ilk yarısında 9 resmi maçta görev almış, 1 asistlik katkı sağlamıştı.
WERDER BREMEN'DE NE YAPTI?
Devre arasında kiralık olarak gittiği Werder Bremen'de ise şu ana kadar 30 maçta oynayarak 2 gol ve 2 asist üretti.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre, sözleşmedeki 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmeyi planlayan Werder Bremen, bu konuda Galatasaray'la temasa geçti. Ancak sarı-kırmızılılar, belirlenen rakamda geri adım atmaya sıcak bakmıyor.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Derrick Köhn, Galatasaray formasıyla bu sezonun ilk yarısında 9 resmi maçta görev almış, 1 asistlik katkı sağlamıştı.
WERDER BREMEN'DE NE YAPTI?
Devre arasında kiralık olarak gittiği Werder Bremen'de ise şu ana kadar 30 maçta oynayarak 2 gol ve 2 asist üretti.