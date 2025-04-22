Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn pazarlığı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün bonservisini almak için Galatasaray'la görüşmelere başladı. Alman kulübü, satın alma opsiyonunda indirim talep ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn pazarlığı!
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22 Nisan 2025 00:27
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn için kararını verdi.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre, sözleşmedeki 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmeyi planlayan Werder Bremen, bu konuda Galatasaray'la temasa geçti. Ancak sarı-kırmızılılar, belirlenen rakamda geri adım atmaya sıcak bakmıyor.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Derrick Köhn, Galatasaray formasıyla bu sezonun ilk yarısında 9 resmi maçta görev almış, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

WERDER BREMEN'DE NE YAPTI?

Devre arasında kiralık olarak gittiği Werder Bremen'de ise şu ana kadar 30 maçta oynayarak 2 gol ve 2 asist üretti.

 

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