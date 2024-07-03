Galatasaray ile Marco Reus masada; işte teklif!

Borussia Dortmund efsanesi Marco Reus'un menajeri, Galatasaraylı yöneticiler ile İstanbul'da görüştü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Marco Reus masada; işte teklif!
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03 Temmuz 2024 11:40
2024/25 sezonunun ilk transferini Michy Batshuayi ile yapan Galatasaray, sağ bek ve merkez orta saha arayışını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların gündemine önemli bir isim de girdi. Borussia Dortmund'da 12 yıl geçiren, 429 maçta 170 gol ve 131 asistlik performans sergileyen ve 5 kupa kazanan Marco Reus'un menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

İŞTE GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Almanya'nın prestijli yayın organı Bild, 35 yaşındaki yıldıza Trabzonspor ve Arap kulüplerinin de talip olduğunu duyurdu. Dries Mertens ile benzer özelliklere sahip olan, 10 numara ve sol açık oynayabilen Reus'a 3 milyon euro'dan 1 + 1 yılık kontrat öneren Cimbom beklemeye geçti.

TRABZONSPOR, MEUIER İLE DEVREDE

Trabzonspor ise Alman yıldızı ikna etmek için eski takım arkadaşı Meunier'i devreye sokmayı planlıyor. 

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