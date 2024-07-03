Galatasaray ile Marco Reus masada; işte teklif!

2024/25 sezonunun ilk transferini Michy Batshuayi ile yapan Galatasaray, sağ bek ve merkez orta saha arayışını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine önemli bir isim de girdi. Borussia Dortmund'da 12 yıl geçiren, 429 maçta 170 gol ve 131 asistlik performans sergileyen ve 5 kupa kazanan Marco Reus'un menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
İŞTE GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Almanya'nın prestijli yayın organı Bild, 35 yaşındaki yıldıza Trabzonspor ve Arap kulüplerinin de talip olduğunu duyurdu. Dries Mertens ile benzer özelliklere sahip olan, 10 numara ve sol açık oynayabilen Reus'a 3 milyon euro'dan 1 + 1 yılık kontrat öneren Cimbom beklemeye geçti.
TRABZONSPOR, MEUIER İLE DEVREDE
Trabzonspor ise Alman yıldızı ikna etmek için eski takım arkadaşı Meunier'i devreye sokmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine önemli bir isim de girdi. Borussia Dortmund'da 12 yıl geçiren, 429 maçta 170 gol ve 131 asistlik performans sergileyen ve 5 kupa kazanan Marco Reus'un menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
İŞTE GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Almanya'nın prestijli yayın organı Bild, 35 yaşındaki yıldıza Trabzonspor ve Arap kulüplerinin de talip olduğunu duyurdu. Dries Mertens ile benzer özelliklere sahip olan, 10 numara ve sol açık oynayabilen Reus'a 3 milyon euro'dan 1 + 1 yılık kontrat öneren Cimbom beklemeye geçti.
TRABZONSPOR, MEUIER İLE DEVREDE
Trabzonspor ise Alman yıldızı ikna etmek için eski takım arkadaşı Meunier'i devreye sokmayı planlıyor.