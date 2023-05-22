Galatasaray için İtalya'dan Kulusevski iddiası!

Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferleriyle büyük ses getiren Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Bianconeranews'in haberine göre; Galatasaray'ın Juventus'un gözden çıkardığı Kulusevski'yi kadrosuna katabileceği ifade edildi.
G.SARAY'IN DÜŞÜNDÜĞÜ
Şampiyonlar Ligi için ciddi bir planlama içinde olan sarı kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncu için kiralık formulü üzerinde durduğu aktarıldı.
Tottenham'da kiralık oynayan İsveçli oyuncunun Juventus'a geri dönmeyeceği belirtilirken, Galatasaray'ın transfer olma olasılığının yüksek olduğu yazıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Premier Lig ekibiyle bu sezon 56 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol ve 16 asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bianconeranews'in haberine göre; Galatasaray'ın Juventus'un gözden çıkardığı Kulusevski'yi kadrosuna katabileceği ifade edildi.
G.SARAY'IN DÜŞÜNDÜĞÜ
Şampiyonlar Ligi için ciddi bir planlama içinde olan sarı kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncu için kiralık formulü üzerinde durduğu aktarıldı.
Tottenham'da kiralık oynayan İsveçli oyuncunun Juventus'a geri dönmeyeceği belirtilirken, Galatasaray'ın transfer olma olasılığının yüksek olduğu yazıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Premier Lig ekibiyle bu sezon 56 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol ve 16 asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.