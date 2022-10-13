Galatasaray için büyük fırsat: İstanbul

Deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, sonrasında uzun bir süre rakipleriyle İstanbul'da oynayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için büyük fırsat: İstanbul
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13 Ekim 2022 08:33
Galatasaray, Kayseri deplasmanı sonrası başlayacak süreçte uzun bir süre İstanbul'dan çıkmayacak.

İçeride Alanya, dışarıda Karagümrük, içeride Beşiktaş , dışarıda Başakşehir maçlarıyla ilk devre sona erecek. Ardından içeride İstanbulspor, arada Sivas deplasmanı, içeride Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe, içeride Hatay ve Antalya maçlarıyla İstanbul serisi sona erecek. 

 

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