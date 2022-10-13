Galatasaray, Kayseri deplasmanı sonrası başlayacak süreçte uzun bir süre İstanbul'dan çıkmayacak.
İçeride Alanya, dışarıda Karagümrük, içeride Beşiktaş , dışarıda Başakşehir maçlarıyla ilk devre sona erecek. Ardından içeride İstanbulspor, arada Sivas deplasmanı, içeride Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe, içeride Hatay ve Antalya maçlarıyla İstanbul serisi sona erecek.
İçeride Alanya, dışarıda Karagümrük, içeride Beşiktaş , dışarıda Başakşehir maçlarıyla ilk devre sona erecek. Ardından içeride İstanbulspor, arada Sivas deplasmanı, içeride Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe, içeride Hatay ve Antalya maçlarıyla İstanbul serisi sona erecek.