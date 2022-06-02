Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi hareketlilik devam ediyor. Camianın önde gelen isimlerinden biri olan, Galatasaray eski divan kurulu başkanı İrfan Aktar, Sporx'ten Emrah Karalinç'e özel açıklamalar yaptı. Aktar, seçim gündeminin yanı sıra Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı taraftarlara geride bıraktığımız sezonda veda edemeyen Arda Turan konusunda da mesajlar verdi.



"GALATASARAY'IN BÖLÜNMESİ GİBİ BİR TEHLİKE GÖRMÜYORUM"



İlk olarak, Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas'ın, "Galatasaray bundan sonra birleşemez" şeklindeki açıklamasını değerlendiren İrfan Aktar, "Camianın birleşmesi, bölünmesi çok önemli konular. Böyle kelimeleri çok sık kullanmamak gerekiyor. Ben öyle bir tehlike görmüyorum. Galatasaray kendi içinde problemlerini görüşür, tartışır ve çözüm üretir. Bundan önce de öyle olmuştur" ifadesini kullandı.



"YENİ YÖNETİME SABIR VE DAYANIKLILIK GEREK"



Göreve yeni gelecek yönetimin işinin kolay olmadığını anlatan Aktar, "Galatasaray'ın belli gelirleri var. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar söz konusu. Tabii ki süreci kademelendirmek ve yönetmek gerekiyor. Yeni yönetimin sıkıntılı bir süreci olacak. Ama Galatasaray süreci iyi yönetirse çözümü de bulur. Dursun Bey'in bazı projeleri olduğunu biliyoruz. Florya ve Riva ile ilgili düşünceleri var. İnşallah kulübe hayırlı olacak şekilde düzenlenir. Galatasaray'da sabır ve dayanıklılık gerek" dedi.



İRFAN AKTAR KİMİ DESTEKLEYECEK?



Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte çalışan eski divan başkanı hangi adayı destekleyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Eşref Bey ile Divan'da birlikte çalıştık, yardımcımdı. Dursun Bey başkanlık koltuğunda varken de Divan Başkanı olarak görev yaptım. İkisi de birbirinden değerli. Genel Kurul bir karar verecek. Seçilecek kişi de problemleri çözmeye çalışacak. İsteğim, dileğim konuyu iyi analiz edip Galatasaray için hayırlı olan başkanı seçmeleri."



YENİ BAŞKANA SESLENDİ: "SOSYAL YAPIYI BOZMAYIN"



"Göreve gelecek başkan ve yönetimine ne gibi bir tavsiyeniz olur?" sorusuna da Aktar, "Galatasaray'ın belli bir sosyal yapısı var. O sosyal yapıyı zedelememesini arzu ederim. Bankalar Birliği, Spor Kanunu gibi kritik süreçler var. Yeni yönetim çetrefilli bir sürece talip olacak. Daha dikkatli, sabırlı ve şeffaf davranmalarını tavsiye ediyorum" yanıtını verdi.



"ÜYELER AÇIKLAMALARI İYİ ANALİZ ETMELİ"



Öte yandan İrfan Aktar, Genel Kurul üyelerine de çağrıda bulundu. Aktar, "Genel Kurul üyelerinin, başkan adaylarının mevcut açıklamalarını sağlıklı şekilde takip etmelerini öneriyorum. Kanaatlerini, seçimle ilgili taleplerini sakin kafayla değerlendirmeleri gerekir. Sosyal medyadan da biraz uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Galatasaray için sağlıklı bir netice çıkmasını bekliyorum" diye konuştu.



FATİH TERİM VE ARDA TURAN İLE İLGİLİ SÜREÇ...



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Ayrıca kaptan Arda Turan da sarı-kırmızılı taraftarlara veda edemedi. Süreci değerlendiren eski divan başkanı, "Terim Galatasaray'a çok büyük hizmet vermiş bir arkadaşımız, hocamız. Bu spor camiası tarafından kabul edilmiş bir durum. Burak Elmas yönetimi, belli bir zaman sonra başarısızlıklar üst üste gelince karar aldılar. Fatih Terim'in değerinden bir şey eksilmez. Büyük kulüplerde belli aralıklarla ayrılıklar oluyor. Benim gözümde değerli bir teknik adamdır. Ayrılması icap etti. Ama Fatih Terim'in değeri azalmaz. Arda konusunda senaryo hatası yapıldı. Geçmiş hizmetleri dolayısıyla iyi bir vedayı hak etmişti. Galatasaray'ın değerlerinden biridir. Bu sezon olmasa da yeni seçilen heyet uygun bir senaryo düşünebilir. Bu veda şekli Arda'nın değerinden bir şey eksiltmez" diyerek sözlerini tamamladı.





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