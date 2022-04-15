Galatasaray'ı açıkladı Türkiye'ye geldi

Galatasaray'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelmek üzere ülkesinden yola çıkan Meksikalı futbolcu Lozano 1 aylık deneme sürecinin ardından beğenilmesi durumunda kadroya dahil edilecek.



Lozano, ülkesinden ayrılırken ESPN'e verdiği röportajda, "Galatasaray ile 1 ay idmanlara çıkacağım. Eğer anlaşırsak imzalar atılacak" şeklinde konuşmuştu. Lozano, açıklamasının ardından ülkesinden Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan futbolcu İstanbul'a vardı.



25 yaşındaki Bryan Lozano, sol ayağına hakimiyetiyle dikkat çekiyor. 1.67 boyunda olan Lozano sağ kanatta forma giyiyor.



Futbola UNAM Pumas'ta başlayan Lozano, aynı kulübün A takımında 22 maça çıktı, 1 gol, 1 asist yaptı. Bryan Lozano, en büyük hayalinin 26 yaşındaki ağabeyi Hirving Lozano ile birlikte oynamak olduğu ifade etti.



Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Bryan Mauricio Lozano sağ kanatın yanı sıra görev verilmesi halinde sol kanatta da oynayabiliyor.









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