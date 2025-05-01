Galatasaray HDI Sigorta, sezona veda yemeğinde buluştu

SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, sezona veda yemeğinde buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, sezona veda yemeğinde buluştu
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01 Mayıs 2025 01:57
SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, sezona veda yemeğinde bir araya geldi.

Kulübün açıklamasında Efeler Ligi play-off final etabı serisini Ziraat Bankkart'a 3-0 kaybeden ve sezonu ikinci tamamlayan takım için Galatasaray Adası'nda yemek düzenlendi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban'ın da katıldığı etkinlikte erkek voleybol takımı teknik ve idari kadrosu ile sporcular yer aldı.

Organizasyonda Taçspor Kulübü Başkanı Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

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