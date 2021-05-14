Galatasaray HDI Sigorta, Fatma Beyaz'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Fatma Beyaz'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, Fatma Beyaz'ı transfer etti
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14 Mayıs 2021 17:29
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Fatma Beyaz'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcuyla 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fatma Beyaz, geride kalan sezon Sultanlar Ligi'ne yükselen Bolu Belediyespor'da forma giymişti.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen ve son olarak PTT'de görev yapan Su Zent ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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