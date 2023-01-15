Galatasaray HDI, 4 sette kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 mağlup etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılıç, Bradley, Aleksey, Gökhan Çatal (Metin Durmuş, Umut Özdemir, Taha Sabah, Selcan Abonoz, Muhammet Delibaş, Kadir Bircan)
Galatasaray HDI Sigorta: Morteza, Emir Kaan Öztürk, Patrick, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orcun Ergun (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Selçuk Keskin)
Setler: 21-25, 19-25, 26-24, 24-26
Süre: 128 dakika (30, 30, 32, 36)
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılıç, Bradley, Aleksey, Gökhan Çatal (Metin Durmuş, Umut Özdemir, Taha Sabah, Selcan Abonoz, Muhammet Delibaş, Kadir Bircan)
Galatasaray HDI Sigorta: Morteza, Emir Kaan Öztürk, Patrick, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orcun Ergun (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Selçuk Keskin)
Setler: 21-25, 19-25, 26-24, 24-26
Süre: 128 dakika (30, 30, 32, 36)
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