Galatasaray HDI, 4 sette kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 mağlup etti.

Haber; AA
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Galatasaray HDI, 4 sette kazandı
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15 Ocak 2023 19:02
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 mağlup etti.
 Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılıç, Bradley, Aleksey, Gökhan Çatal (Metin Durmuş, Umut Özdemir, Taha Sabah, Selcan Abonoz, Muhammet Delibaş, Kadir Bircan)

Galatasaray HDI Sigorta: Morteza, Emir Kaan Öztürk, Patrick, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orcun Ergun (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Selçuk Keskin)

Setler: 21-25, 19-25, 26-24, 24-26

Süre: 128 dakika (30, 30, 32, 36)

 

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