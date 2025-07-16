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Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift idmanla tamamladı.

calendar 16 Temmuz 2025 22:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor
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Galatasaray, 2025/26 sezonu hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı oyuncular sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirdi. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde pas ve hücum çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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