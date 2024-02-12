Galatasaray GS Store'da rekor kırdı

Süper Lig'de iç sahada rakip tanımayan Galatasaray'ı Başakşehir maçında 45 bin kişi izledi. Sarı kırmızılı takım GS Store'da da rekor kırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray GS Store'da rekor kırdı
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12 Şubat 2024 11:46
Süper Lig'de iç sahada rakip tanımayan Galatasaray'ı Başakşehir maçında 45 bin kişi destekledi.

Taraftarın yoğun ilgisi, GS Store satışlarına da olumlu etki etti. 6 aylık dönemde 33 milyon euro'dan fazla ciro yapan GS Store mağazalarında 400 bin adet yeni sezon forması satıldı.

Kulüp rekoru kırılırken bu sezon 600 bin forma satmayı hedefliyor.

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