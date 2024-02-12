Galatasaray GS Store'da rekor kırdı

Süper Lig'de iç sahada rakip tanımayan Galatasaray'ı Başakşehir maçında 45 bin kişi destekledi.
Taraftarın yoğun ilgisi, GS Store satışlarına da olumlu etki etti. 6 aylık dönemde 33 milyon euro'dan fazla ciro yapan GS Store mağazalarında 400 bin adet yeni sezon forması satıldı.
Kulüp rekoru kırılırken bu sezon 600 bin forma satmayı hedefliyor.
Taraftarın yoğun ilgisi, GS Store satışlarına da olumlu etki etti. 6 aylık dönemde 33 milyon euro'dan fazla ciro yapan GS Store mağazalarında 400 bin adet yeni sezon forması satıldı.
Kulüp rekoru kırılırken bu sezon 600 bin forma satmayı hedefliyor.