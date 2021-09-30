Galatasaray, golcü için düğmeye bastı!

Ara transfer döneminde kadrodaki değişimi sürdürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başlamış durumda. Özellikle bu sezonki performansı beklentilerin çok altında kalan golcü futbolculardan Mustafa Muhammed ile devre arasında yollarını ayıracağı belirtilen Sarı-Kırmızılılar için ABD'den flaş bir transfer iddiası geldi. İddiaya göre Aslan Ricardo Pepi ile ilgileniyor.



VANCOUVER'A KARŞI İZLEDİLER

G.Saray'ın MLS ekibi FC Dallas'ta forma giyen oyuncu için girişimlere başladığı öne sürülüyor. Sarı- Kırmızılı kulübün scout ekibinin 3 gün önce FC Dallas'ın Vancouver ile oynadığı maçta 18 yaşındaki forveti canlı olarak izlediği belirtiliyor. Galatasaray'ın dışında Ajax ve Roma da yıldız oyuncunun peşinde.



25 MAÇTA 12 GOL VE 2 ASİST

Bu sezon 25 maçta 12 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç forvetin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1 kez ABD Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan Ricardo Pepi geleceğin büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyor. Meksika asıllı genç futbolcu 1.85 boyunda ve güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor.



