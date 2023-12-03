Galatasaray gol yemiyor! Tam 8 maç oldu

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0'la yenen Galatasaray'da savunma performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. İşte ortaya çıkan istatistikler...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray gol yemiyor! Tam 8 maç oldu
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03 Aralık 2023 11:37
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte, Süper Lig'de bu sezon 8. kez kalesinde gol görmedi. Cimbom ligde geride kalan 14 haftada Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Pendikspor müsabakalarında kalesini gole kapadı.

BAKAMBU'NUN 2. GOLÜ

Galatasaray deplasmanda Pendikspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Demokratik Kongolu futbolcusu Cedric Bakambu kaydetti. Müsabakanın 69. dakikasında ceza sahası dışından Dries Mertens'in şutunda dönen topu tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Bayern Münih maçının ardından 2. kez gol sevinci yaşadı. Maça yedek başlayan Cedrid Bakambu, 64. dakikada Sergio Oliveira'nın yerine oyuna dahil oldu. 

 
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