Galatasaray futbolcusu Eda Karataş: 'Mutlu değiliz, kazanmak isterdik'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi ile 1-1 berabere kalan Galatasaray Petrol Ofisi'nin oyuncusu Eda Karataş açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı oyuncu Eda Karataş ise şöyle konuştu:
"Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Buraya Galatasaray'ı desteklemeye gelen tüm taraftarlara çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir maçtı, 1-0 geri düştük ama sonuçta 1-1'i yakaladık. Tabii mutlu değiliz, sonuçta derbide her zaman kazanan olmayı isteriz. Biz Şampiyonlar Ligi'nin getirdiği zorluklardan sonra lige çok iyi başlayamadık ve basit puan kayıpları yaptık ama bundan sonraki tüm maçlarımızı kazanıp üst tarafları zorlamak istiyoruz."
"Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Buraya Galatasaray'ı desteklemeye gelen tüm taraftarlara çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir maçtı, 1-0 geri düştük ama sonuçta 1-1'i yakaladık. Tabii mutlu değiliz, sonuçta derbide her zaman kazanan olmayı isteriz. Biz Şampiyonlar Ligi'nin getirdiği zorluklardan sonra lige çok iyi başlayamadık ve basit puan kayıpları yaptık ama bundan sonraki tüm maçlarımızı kazanıp üst tarafları zorlamak istiyoruz."
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