Galatasaray formasını giydi, transfer söylentisi çıktı

EMMANUEL DENNIS KİMDİR?

forması giyen Nijeryalı hücumcu, sosyal medya hesabındanformasıyla çalıştığı görüntüleri paylaştı.Geçtiğimiz sezon Köln'de kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki futbolcunun paylaştığı görüntüler Belçika basınında "Ayrılık geliyor" şeklinde yorumlandı.Club Brugge CEO'su Vincent Mannaert de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncunun ayrılma ihtimalinin olduğunu açıklamıştı.Nijerya Milli Takımı forması da giyen Emmanuel Dennis, hızıyla öne çıkan ve hücumda her bölgede oynayabilen bir oyuncu. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 2019'da oynadığı iki maçta da görev almıştı.2017 yılında Zorya'dan 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle Club Brugge'e transfer olan Nijeryalı oyuncu, 3,5 sezonun ardından geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Köln'de kiralık olarak oynadı.Almanya'da 10 maça çıkan Dennis, 1 gol ve 1 asistle beklentileri karşılayamadı. Belçika'da 116 kez sahaya çıkan yetenekli oyuncu, 28 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.