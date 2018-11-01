Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 388. randevu

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs Süper Kupa 0 - 0 (Pen.3-2)



18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0 25.10.2015 Ülker Süper Lig 1 - 1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 388. kez karşı karşıya gelecek.Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.Sarı-lacivertliler, geride kalan 387 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 118 maçta ise eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Fenerbahçe, 61. sezonu oynanan lig tarihinde 122 kez karşılaştı.Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 39 maç da berabere sonuçlandı.Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 5'i berabere tamamlandı.Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle: