Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray , deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Dominik Livakovic, 28. dakikada Dries Mertens, 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.Fenerbahçe'nin tek golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko attı.Fenerbahçe 322 sonra ligde ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertli takım, en son Trabzonspor'a kaybetmişti. 32 maç sonra ligde kaybetmiş oldu.Galatasaray, bu galibiyetle ligde 6'da 6 yapan tek takım unvanını sürdürdü.Galatasaray bu sonucun ardından puanını 18'e çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önüne geçti. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.Jose Mourinho, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlattığı Rodrigo Becao ile Youssef En-Nesyri'yi Galatasaray karşısında yedek soyundurdu.61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine sakatlığı sona eren Alexander Djiku ile Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma hattını Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada yine İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, ortada Sebastian Szymanski, solda ise Allan Saint-Maximin oynadı. Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray müsabakasının kadrosunda yer alamadı.Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Filip Kostic de derbinin kadrosuna alınmadı.Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, kadroda şans bulamadı.Jose Mourinho, Galatasaray karşısında santrfor pozisyonunda Edin Dzeko'yu tercih etti.Sezon başından beri etkili bir performans sergileyen 38 yaşındaki yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçında yedek soyunmuştu.Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray karşısından Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundururken, Dzeko'yu 11'de değerlendirdi.Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla formasına kavuştu.Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı müsabakaya ilk 11'de başladı.Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde tribünleri tamamen doldurdu.Maçtan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, beste ve marşlarla coşku yaşadı.Taraftarlar, müsabaka öncesinde de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gerçekleştirdi.Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a tepki gösterdi.Sarı-lacivertli tribünler, geçen sezon sonunda şampiyonluk kutlamalarındaki sözleri sebebiyle Okan Buruk aleyhine tezahüratta bulundu.Fenerbahçeli taraftarlar, Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı.Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi için statta pankart açıldı.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmaya takımını Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.Okan Buruk, ligde son olarak Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri 3. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, statü gereği Gaziantep temsilcisine karşı görev veremediği yeni transferler Jakobs ve Osimhen'i ilk 11'e aldı. Buruk, söz konusu maça 11'de başlayan Berkan ile Batshuayi'yi yedeğe çekti.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, maç kadrosuna alındı.Ligin 4. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanan ve sırasıyla Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK mücadelelerinde süre alamayan Icardi, takıma döndü.Son 2 antrenmanda takımla çalışan tecrübeli santrfor, maç kadrosuna girdi.Teknik direktör Okan Buruk, 17 Eylül'de yapılan Gaziantep FK maçı sonrasında kesin bir dille Icardi'nin derbide oynamayacağını açıklamıştı.Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.Sarı-kırmızılı ekibin 13 Eylül'de Almanya'nın Freiburg takımından kadrosuna kattığı Macar kanat oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı. Sallai'nin Galatasaray'da ilk kez bir müsabakaya adı yazıldı.Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, eski takımına karşı yapılan derbide kadroya girdi.Sarı-lacivertli formayı 2 sezon terlettikten sonra bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Belçikalı santrfor, derbide yedekler arasında yer aldı. Tecrübeli golcü, eski takımına karşı mücadele etmek için teknik direktör Okan Buruk'un süre vermesini bekledi.Fenerbahçe, ilk dakikalarda etkili geldi. Mücadelenin 10. dakikasında Dzeko, soldan topu iyi taşıdı ve yay üzerindeki Szymanski'yi gördü. Onun gelişine vuruşu üstten auta gitti.Galatasaray çok etkili geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Yunus'un pasıyla topla buluşan Gabriel Sara, önünü boşaltıp vuruşunu yaptı. Kaleci Livakovic topu çok iyi kurtardı.Galatasaray, Lucas Torreira'nın golüyle derbide 1-0 öne geçti. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Gabriel Sara ortaladı. Kafalardan seken top yay üzerindeki Lucas Torreira'da kaldı. Uruguaylı oyuncu gelişine sert vurdu, direğe çarpan top kaleci Livakovic'in sırtından ağlarla buluştu.Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Galatasaray'ın golünden bir dakika sonrda Szymanski'nin derin pasında karşı karşıya kalan Oosterwolde, kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.Galatasaray derbide farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün soldan ortasını Victor Osimhen, göğsüyle Mertens'e bıraktı. Belçikalı oyuncu, sağ ayağıyla topu Livakovic'in üzerinden ağlarla buluşturdu.Fenerbahçe'de Edin Dzeko savunma arkasına atılan topla buluştu ve kaleye doğru gitmeye çalıştı. Davinson Sanchez ise rakibin müdahale etmek isterken, Dzeko yerde kaldı.Davinson Sanchez, Edin Dzeko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular ve Jose Mourinho, hakem Atilla Karaoğlan'a kırmızı kart itirazında bulundu.Hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen, orta alanda aldığı topu Mertens'e bıraktı. Dries Mertens'in sağ çaprazdan aşırtma vuruşu yandan az farkla auta gitti.Fenerbahçe farkı azaltmak adına yüklendi. İlk yarının sonlarında sağdan kullanılan köşe vuruşunu Maximin, ceza sahasına ortaladı. Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.İkinci yarı yüksek tempoyla başladı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray üst üste pozisyonlarla tehlike yarattı.Szymanski'nin pasıyla sağ kanattan topla buluşan Maximin, karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.Galatasaray kontradan gole yaklaştı. Fenerbahçe'nin kaybettiği topta Yunus Akgün, karşı karşıya pozisyonda yanındaki Osimhen'e bıraktı. Onun yay üzerinden vuruşu kaleci Livakovic'te kaldı.Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Gabriel Sara'nın golyüle farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta Torreira ile verkaç yapan Sara çalımlarla içeri girdi ve sol ayağıyla uzak kçeşe iyi bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Fred ceza sahası içinde topu ortaya çevirdikten sonra Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi.Penaltı kararının ardından Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü. Edin Dzeko, penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı ve durumu 3-1'e getirdi.Galatasaray, Yunus ile skoru 4-1'e getirdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Savunma arkasına atılan topta Yunus karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.Galatasaray mücadeleyi 3-1 kazandı.10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Fred'in pasında soldan ceza sahasına giren Dzeko, atağa katılan Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.20. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e pasını verdi. Bu futbolcu da kale sahası önüne hareketlenen Sara'ya pasını aktardı. Sara'nın yakın mesafeden şutunda, kaleci Livakovic topu kornere gönderdi.Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen ortada önce Djiku, ardından İsmail Yüksek'in kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önündeki Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda yan direkten dönen top, kaleci Livakovic'in sırtına çarparak ağlara gitti: 0-1.22. dakikada Fenerbahçe, önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Dzeko'nun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, savunmanın arkasına hareketlenen Oosterwolde'yi topla buluşturdu. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Muslera gole izin vermedi.28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün, kale sahası önündeki Osimhen'e doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun göğsüyle indirdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Mertens, kale sahası içinden aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.33. dakikada Galatasaray yarı alanında kazanılan serbest vuruşta Fred, Saint-Maximin'e pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vurdu. Kaleci Muslera, topu iki hamlede kontrol etti.57. dakikada Galatasaray, kontratakla etkili geldi. Mert Müldür'ün ayağının altından kaçırdığı topu kapan Yunus Akgün, rakip ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Osimhen'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Livakovic topu kontrol etti.59. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Sara, rakibinden sıyrılıp Torreira ile verkaç yaparak çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, uzak köşeye plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3.61. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Fred, son çizgiye inerken Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 63'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.78. dakikada kendi yarı sahasından kaptığı topla rakip ceza alanı önüne gelen Yunus Akgün, Osimhen'le yaptığı verkaçın ardından soldan ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Livakovic, gole izin vermedi. Dönen topu Osimhen tamamladı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.88. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içinde müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasında İrfan Can Kahveci, topu kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera'dan dönen top yine En-Nesyri'de kaldı. Faslı oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kale çizgisi önündeki Nelsson gole izin vermedi.: Ülker: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Dk. 67 En-Nesyri), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek (Dk. 46 Amrabat), Fred (Dk. 80 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Szymanski, Saint-Maximin (Dk. 80 Cengiz Ünder), Dzeko: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 86 Nelsson), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira (Dk. 84 Berkan Kutlu), Sara (Dk. 84 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 83 Jelert), Mertens (Dk. 75 Sallai), Yunus Akgün, Osimhen: Dk. 20 Livakovic (Kendi kalesine), Dk. 28 Mertens, Dk. 59 Sara (Galatasaray), Dk. 63 Dzeko (Penaltıdan) (Fenerbahçe): Dk. 25 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 71 Fred, Dk. 75 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 30 Yunus Akgün, Dk. 36 Sanchez, Dk. 43 Kaan Ayhan, Dk. 62 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 65 Barış Alper Yılmaz, Dk. 71 Jakobs (Galatasaray)