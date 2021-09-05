Galatasaray, Farul Constanta'ya 3-1 kaybetti

Galatasaray, hazırlık maçında Farul Constanta ile Florya'da karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Farul Constanta'ya 3-1 kaybetti
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05 Eylül 2021 10:58
Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, hazırlık maçında Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Farul Constanta oldu.

Galatasaray, 29. dakikada Bradley de Nooijer'in ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. Farul Constanta 84. dakikada Jefte Betancor, 87. dakikada Ely Fernandes ve 90+3. dakikada Ganea'nın (penaltı) golleriyle galibiyete ulaştı.

Karşılaşma sırasında hem Fatih Terim hem de Gheorghe Hagi, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

Galatasaray maça Fatih, Sacha Boey, Marcao, Işık Kaan, Ömer, Aytaç, Berkan, Morutan, Babel, Emre Kılınç, Diagne 11'i ile başladı. Fatih Terim ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine gitti.





⚽️84' Jefte Betancor
⚽️87' Ely Fernandes
📍Galatasaray 1-2 Farul Constanta

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