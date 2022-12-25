Galatasaray evinde Türk Hava Yolları'na mağlup

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Bell, Fulden Ural, Bihter Dumanoğlu, Özge Arslanalp)
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Ada Germen, Bahar Toksoy Guidetti, Çağla Akın, Zeynep Sude Demirel, Orthmann, Buse Kayacan Sonsırma)
Setler: 21-25, 25-20, 19-25, 25-23, 7-15
Süre: 120 dakika (25, 25, 26, 27, 17)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Bell, Fulden Ural, Bihter Dumanoğlu, Özge Arslanalp)
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Ada Germen, Bahar Toksoy Guidetti, Çağla Akın, Zeynep Sude Demirel, Orthmann, Buse Kayacan Sonsırma)
Setler: 21-25, 25-20, 19-25, 25-23, 7-15
Süre: 120 dakika (25, 25, 26, 27, 17)
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