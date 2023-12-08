Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sacha Boey, 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5. dakiakda penaltıdan Icardi kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü 45+4. dakikada Mbaye Niang'tan geldi.
Galatasaray'da sarı kart gören Fernando Muslera, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Ev sahibi ekip oynadığı son 24 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlattı. Sarı kırmızılı takım ayrıca, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi.
RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan Aslan, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 40'a çıkardı ve maç fazlasıyla lierlik koltuğuna oturdu. Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile oynayacak. Adana Demirspor ise İstanbulspor ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise kadroda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılıların yedeklerinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.
ZIYECH RİSKE EDİLMEDİ
Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer almadı.
Faslı futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapılacak kritik karşılaşma düşünülerek riske edilmediği bildirildi.
Galatasaray'da sakatlığı geçen futbolculardan Abdülkerim Bardakcı maça ilk 11'de başlarken, Wilfried Zaha ise yedekler arasında görev bekledi.
Takımda sakatlığı olan Davinson Sanchez ise maçın kadrosunda bulunmadı.
KEREM DEMİRBAY 6 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'da Kerem Demirbay, 6 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.
Son olarak Süper Lig'in 10. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Demirbay, sonraki 4 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda tercih edilmedi.
BARIŞ ALPER SOL BEKTE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sol bekte görevlendirdi.
Sarı-kırmızılı takımın sol bekleri Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a savunmanın solunda formayı verdi.
ADANA DEMİR, SERKAN DAMLA YÖNETİMİNDE
Hafta içinde Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla yönetiminde çıktı.
Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan futbolcular Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues maçın kadrosunda yer alamadı.
MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı statta takip etti.
İtalyan teknik adam, karşılaşmayı protokol tribününde izledi.
G.SARAY MAÇA ETKİLİ BAŞLADI
Mücadelenin henüz 6. dakikasında Tete, ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Bekletmeden yay üzerindeki Icardi'ye bıraktı. Onun gelişine sert vuruşu kalecide kaldı.
Bu pozisyondan 3 dakika sonra Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Abdülkerim'in kafa vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.
İlk bölümde baskısını arttıran sarı kırmızılı takım bu kez Kerem Demirbay ile gole yaklaştı. Tecrübeli orta sahanın ceza sahası dışından çıkarttığı sert şut direğin dibinden auta gitti.
Adana Demirspor ilk 15 dakikada Galatasaray'ın yoğun baskını gol yemeden atlattı.
SACHA BOEY'İN GOLÜ
Galatasaray, dakikalar 22'yi gösterdiğinde Sacha Boey ile öne geçti. Tete'nin sağdan ceza sahasına çevirdiği topu Kerem Aktürkoğlu bekletmeden Boey'e bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu.
Adana Demir, 25. dakikada Galatasaray'ın golüne yanıt vermek istedi ama Muslera gole izin vermedi. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Belhanda ön direğe ortaladı. O bölgede topa iyi yükselen Nani kafayı vurdu. Muslera kapattığı köşede topu iyi kontrol etti.
KEREM İLE İKİNCİ GOL!
Torreira'nın uzun pasında Icardi, yay üzerinde topu kontrol etti ve bekletmeden Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Onun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray farkı ikiye çıkardı.
MERTENS İYİ VURDU, KALECİ GOLE İZİN VERMEDİ
Mücadelenin 34. dakikasında Mertens, ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Kaleci Magomedaliev gole izin vermedi.
ADANA DEMİR PENALTIDAN ATTI
45. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topa Nelsson müdahale etti. Adana Demirspor'lu futbolcular penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.
VAR'ın uyarısıyla monitörde pozisyonu inceleyen Abdülkadir Bitigen, Nelsson'un topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mbaye Niang, Muslera'nın solundan topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunda hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.
Muslera, bu sarı kartla gelecek hafta cezalı duruma düştü. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.
G.SARAY İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI
Galatasaray Tete, Icardi ile çok net fırsatlardan yararlanamadı. Tete şık çalımlarla sağdan ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Cisse'nin müdahalesinde top direkten oyun alanına geldi.
Bu pozisyondan 2 dakika sonra Torreira'nın arka direğe gönderdiği topa Mauro Icardi gelişine çok iyi vurdu. Savunmada Svensson, kaleciyi geçen topu çizgide uzaklaştırdı.
NET FIRSAT KAÇTI
Tete'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu. Kerem'in kale önünde yaptığı bu vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.
68. dakikada Tete, bir fırsattan daha yararlanamadı. Sağdan ceza sahasına giren Tete sol ayağıyla iyi vurdu. Kaleci parmaklarının ucuyla topun kaleye gitmesine izin vermedi.
Son bölümlere girerken orta sahalar çabuk geçilmeye başladı. İki takımda üst üste ataklar bulmasına rağmen skoru değiştiremedi.
OLIVEIRA DİREĞE TAKILDI!
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun 86. dakikada arka direğe gönderdiği topa Sergio Oliveira kafayı vurdu ama top direkten oyun alanına geri geldi.
Galatasaray bu pozisyon sonrası bu sezon 11. kez direğe takıldı.
ADANA DEMİR PENALTI BEKLEDİ
Maçta son dakikalara girilirken Akintola 87. dakikada penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. Akintola soldan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Adana Demirspor penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.
G.SARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray son bölümde Bakambu ile penaltı kazandı. Barış'ın savunma arkasına gönderdiği topta Bakambu, kaleciden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mauro Icardi, takımı adına farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Mücadelede başka gol çıkmadı ve Galatasaray maçı 3-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sağdan atağı sürükleyen Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye attı. Arjantinli yıldızın bekletmeden şutunda kaleci Magomedaliyev sağına yatarak topun sahibi oldu.
22. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Tete'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahasına hareketlenen Boey'a gönderdi. Bu oyuncu, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
23. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top yakın direk dibinde iyi yer tutan kaleci Muslera'dan döndü.
24. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nani kafa vuruşunu yaptı. Muslera, çizgi üzerinde meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
29. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor'un kullandığı aut sonrasında Cisse'nin uzun vurduğu topu Boey kafayla Torreira'ya indirdi. Uruguaylı oyuncu da bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Icardi'ye verdi. Arjantinli oyuncu ise şık dokunuşla topu ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne bıraktı. Kerem, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı Magomedaliyev'in üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.
32. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Magomedaliyev topu kornere tokatladı.
45. dakikada Adana Demirspor Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Solda ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın ortasında meşin yuvarlak Nelsson'dan döndü. Pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirdi. Ardından VAR Koray Gençerler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Bitigen, Danimarkalı stoperin topa kolla müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.
45+3. dakikada penaltıyı kullanan Niang, topu ve kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.
Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tete, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yakın direğin yanından auta gitti.
49. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Tete, son çizgiye indikten sonra orta yaptı. Altıpasta araya giren Cisse'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
51. dakikada sarı-kırmızılı ekibin kurduğu baskıda top ceza sahası içi sol çaprazdaki Icardi'ye geldi. Bu oyuncunun vole vuruşunda savunmadaki Svensson çizgi üzerinde topu önledi.
59. dakikada altıpas gerisinde uygun durumda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
67. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla ters taraftan auta çıktı.
68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tete, içeri kat ederek ceza sahasına sokuldu. Brezilyalı futbolcunun yerden şutunda kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topu kornere tokatladı.
70. dakikada Icardi'nin şık pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, ayağının içiyle uzak köşeye plase vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
85. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Oliveira, altıpasa gelen topa uçarak kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+3. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Barış Alper'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bakambu, kaleci Magomedaliyev'den topu kurtarsa da kendisi yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Magomedaliyev'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
90+5. dakikada penaltıyı kullanan Icardi topu ağlara gönderdi: 3-1.
Mücadele Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Dk. 65 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 79 Oliveira), Tete (Dk. 83 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 65 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Bakambu), Icardi
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Svensson (Dk. 88 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 65 Stambouli), Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 74 Michut), Nani (Dk. 46 Akintola), Niang (Dk. 74 Yusuf Barasi)
Goller: Dk. 22 Boey, Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+5 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 45+3 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Tete, Dk. 45+2 Muslera (Galatasaray)
RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sacha Boey, 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5. dakiakda penaltıdan Icardi kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü 45+4. dakikada Mbaye Niang'tan geldi.
Galatasaray'da sarı kart gören Fernando Muslera, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Ev sahibi ekip oynadığı son 24 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlattı. Sarı kırmızılı takım ayrıca, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi.
RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan Aslan, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 40'a çıkardı ve maç fazlasıyla lierlik koltuğuna oturdu. Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile oynayacak. Adana Demirspor ise İstanbulspor ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise kadroda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılıların yedeklerinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.
ZIYECH RİSKE EDİLMEDİ
Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer almadı.
Faslı futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapılacak kritik karşılaşma düşünülerek riske edilmediği bildirildi.
Galatasaray'da sakatlığı geçen futbolculardan Abdülkerim Bardakcı maça ilk 11'de başlarken, Wilfried Zaha ise yedekler arasında görev bekledi.
Takımda sakatlığı olan Davinson Sanchez ise maçın kadrosunda bulunmadı.
KEREM DEMİRBAY 6 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'da Kerem Demirbay, 6 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.
Son olarak Süper Lig'in 10. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Demirbay, sonraki 4 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda tercih edilmedi.
BARIŞ ALPER SOL BEKTE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sol bekte görevlendirdi.
Sarı-kırmızılı takımın sol bekleri Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a savunmanın solunda formayı verdi.
ADANA DEMİR, SERKAN DAMLA YÖNETİMİNDE
Hafta içinde Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla yönetiminde çıktı.
Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan futbolcular Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues maçın kadrosunda yer alamadı.
MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı statta takip etti.
İtalyan teknik adam, karşılaşmayı protokol tribününde izledi.
G.SARAY MAÇA ETKİLİ BAŞLADI
Mücadelenin henüz 6. dakikasında Tete, ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Bekletmeden yay üzerindeki Icardi'ye bıraktı. Onun gelişine sert vuruşu kalecide kaldı.
Bu pozisyondan 3 dakika sonra Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Abdülkerim'in kafa vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.
İlk bölümde baskısını arttıran sarı kırmızılı takım bu kez Kerem Demirbay ile gole yaklaştı. Tecrübeli orta sahanın ceza sahası dışından çıkarttığı sert şut direğin dibinden auta gitti.
Adana Demirspor ilk 15 dakikada Galatasaray'ın yoğun baskını gol yemeden atlattı.
SACHA BOEY'İN GOLÜ
Galatasaray, dakikalar 22'yi gösterdiğinde Sacha Boey ile öne geçti. Tete'nin sağdan ceza sahasına çevirdiği topu Kerem Aktürkoğlu bekletmeden Boey'e bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu.
Adana Demir, 25. dakikada Galatasaray'ın golüne yanıt vermek istedi ama Muslera gole izin vermedi. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Belhanda ön direğe ortaladı. O bölgede topa iyi yükselen Nani kafayı vurdu. Muslera kapattığı köşede topu iyi kontrol etti.
KEREM İLE İKİNCİ GOL!
Torreira'nın uzun pasında Icardi, yay üzerinde topu kontrol etti ve bekletmeden Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Onun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray farkı ikiye çıkardı.
MERTENS İYİ VURDU, KALECİ GOLE İZİN VERMEDİ
Mücadelenin 34. dakikasında Mertens, ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Kaleci Magomedaliev gole izin vermedi.
ADANA DEMİR PENALTIDAN ATTI
45. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topa Nelsson müdahale etti. Adana Demirspor'lu futbolcular penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.
VAR'ın uyarısıyla monitörde pozisyonu inceleyen Abdülkadir Bitigen, Nelsson'un topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mbaye Niang, Muslera'nın solundan topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunda hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.
Muslera, bu sarı kartla gelecek hafta cezalı duruma düştü. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.
G.SARAY İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI
Galatasaray Tete, Icardi ile çok net fırsatlardan yararlanamadı. Tete şık çalımlarla sağdan ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Cisse'nin müdahalesinde top direkten oyun alanına geldi.
Bu pozisyondan 2 dakika sonra Torreira'nın arka direğe gönderdiği topa Mauro Icardi gelişine çok iyi vurdu. Savunmada Svensson, kaleciyi geçen topu çizgide uzaklaştırdı.
NET FIRSAT KAÇTI
Tete'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu. Kerem'in kale önünde yaptığı bu vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.
68. dakikada Tete, bir fırsattan daha yararlanamadı. Sağdan ceza sahasına giren Tete sol ayağıyla iyi vurdu. Kaleci parmaklarının ucuyla topun kaleye gitmesine izin vermedi.
Son bölümlere girerken orta sahalar çabuk geçilmeye başladı. İki takımda üst üste ataklar bulmasına rağmen skoru değiştiremedi.
OLIVEIRA DİREĞE TAKILDI!
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun 86. dakikada arka direğe gönderdiği topa Sergio Oliveira kafayı vurdu ama top direkten oyun alanına geri geldi.
Galatasaray bu pozisyon sonrası bu sezon 11. kez direğe takıldı.
ADANA DEMİR PENALTI BEKLEDİ
Maçta son dakikalara girilirken Akintola 87. dakikada penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. Akintola soldan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Adana Demirspor penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.
G.SARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray son bölümde Bakambu ile penaltı kazandı. Barış'ın savunma arkasına gönderdiği topta Bakambu, kaleciden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mauro Icardi, takımı adına farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Mücadelede başka gol çıkmadı ve Galatasaray maçı 3-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sağdan atağı sürükleyen Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye attı. Arjantinli yıldızın bekletmeden şutunda kaleci Magomedaliyev sağına yatarak topun sahibi oldu.
22. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Tete'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahasına hareketlenen Boey'a gönderdi. Bu oyuncu, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
23. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top yakın direk dibinde iyi yer tutan kaleci Muslera'dan döndü.
24. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nani kafa vuruşunu yaptı. Muslera, çizgi üzerinde meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
29. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor'un kullandığı aut sonrasında Cisse'nin uzun vurduğu topu Boey kafayla Torreira'ya indirdi. Uruguaylı oyuncu da bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Icardi'ye verdi. Arjantinli oyuncu ise şık dokunuşla topu ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne bıraktı. Kerem, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı Magomedaliyev'in üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.
32. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Magomedaliyev topu kornere tokatladı.
45. dakikada Adana Demirspor Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Solda ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın ortasında meşin yuvarlak Nelsson'dan döndü. Pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirdi. Ardından VAR Koray Gençerler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Bitigen, Danimarkalı stoperin topa kolla müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.
45+3. dakikada penaltıyı kullanan Niang, topu ve kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.
Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tete, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yakın direğin yanından auta gitti.
49. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Tete, son çizgiye indikten sonra orta yaptı. Altıpasta araya giren Cisse'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
51. dakikada sarı-kırmızılı ekibin kurduğu baskıda top ceza sahası içi sol çaprazdaki Icardi'ye geldi. Bu oyuncunun vole vuruşunda savunmadaki Svensson çizgi üzerinde topu önledi.
59. dakikada altıpas gerisinde uygun durumda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
67. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla ters taraftan auta çıktı.
68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tete, içeri kat ederek ceza sahasına sokuldu. Brezilyalı futbolcunun yerden şutunda kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topu kornere tokatladı.
70. dakikada Icardi'nin şık pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, ayağının içiyle uzak köşeye plase vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
85. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Oliveira, altıpasa gelen topa uçarak kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+3. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Barış Alper'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bakambu, kaleci Magomedaliyev'den topu kurtarsa da kendisi yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Magomedaliyev'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
90+5. dakikada penaltıyı kullanan Icardi topu ağlara gönderdi: 3-1.
Mücadele Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Dk. 65 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 79 Oliveira), Tete (Dk. 83 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 65 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Bakambu), Icardi
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Svensson (Dk. 88 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 65 Stambouli), Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 74 Michut), Nani (Dk. 46 Akintola), Niang (Dk. 74 Yusuf Barasi)
Goller: Dk. 22 Boey, Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+5 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 45+3 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Tete, Dk. 45+2 Muslera (Galatasaray)
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