Galatasaray, Evan Ndicka için Roma'nın kapısını çaldı

Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Galatasaray, 2024-25 sezonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı.



Hücum hattına Leroy Sane gibi önemli bir ismi kazandıran sarı-kırmızılılar, şimdi de savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.



Bu doğrultuda Galatasaray, İtalya Serie A temsilcisi Roma'da forma giyen Evan Ndicka için harekete geçti.





Fransız basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 30 milyon Euro piyasa değerine sahip 25 yaşındaki Fildişili stoperin transfer şartlarını öğrenmek üzere Roma ile temasa geçti.Sezon içerisinde yaşadığı bir sağlık problemiyle de gündeme gelen Ndicka, Udinese ile oynanan Serie A karşılaşmasında göğsünü tutarak yere yığılmış ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Olay, futbol dünyasında büyük endişe yaratmıştı.Ndicka, geçtiğimiz sezon Roma'da tüm kulvarlarda toplam 51 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların tamamında ilk 11 başlayan savunmacı, 90 dakikalık süreleri istikrarlı şekilde tamamladı. Ayrıca 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.