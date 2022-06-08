Galatasaray, Emre Akbaba için kararını verdi!

Emre Akbaba gösterdiği performans ile Galatasaray'daki geleceğini değiştirdi. Sezon başında Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen ve Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan 29 yaşındaki futbolcu gösterdiği performans ile Cim-Bom'da yeniden değerlendirilmeye alındı.Bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da eski formunu bulan Emre Akbaba, Akdeniz temsilcisinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Galatasaray teknik ekibi, 29 yaşındaki futbolcunun ortaya koyduğu bu performans sonrası kararını değiştirdi.Sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı bir isimken yeniden performansını arttırarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Emre Akbaba yeni sezonda parçalı formasına dönmeye hazırlanıyor.Galatasaray, sözleşmesi biten Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği formu ve gelecek sezondan itibaren düşecek yolan yabancı kuralını göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı takım, yerli yıldızını takımda tutma kararı aldı.Cim-Bom'un 2018 yılında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Emre Akbaba'dan beklentisi oldukça yüksekti. Parçalı forma altında 2 kez çok ciddi sakatlık geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu istenilen form düzeyini yakalayamamıştı.Galatasaray taraftarının beklentisini karşılayamadığı düşünen Emre Akbaba, yeni sözleşme ile formasına yeniden kavuşmak istiyor. Yeni sezonda daha başarılı olacağına ve takımına büyük katkı sağlayacağına inanan tecrübeli futbolcu, Galatasaray taraftarına olan borcunu da ödemek istiyor.