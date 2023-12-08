Galatasaray'dan yeni galibiyet serisi

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisine start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan yeni galibiyet serisi
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08 Aralık 2023 23:22
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlattı.

Bu sezon ligde yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisi 12. haftada Atakaş Hatayspor karşısında yaşanan mağlubiyetle sona eren sarı-kırmızılı takım, sonraki üç maçında ise Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisine imza attı.

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