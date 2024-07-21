Galatasaray'dan Vecino açıklaması!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Lazio forması giyen Matias Vecino'nun transfer gündemlerinde yer almadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Vecino açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2024 18:56
Son güncelleme 21 Temmuz 2024 19:00
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer için açıklamalarda bulundu.

"HİÇ GÜNDEME GELMEDİ"

Hatipoğlu, Lazio forması giyen Matias Vecino'nun transfer gündeminde olmadığını açıkladı İbrahim Hatipoğlu, "Vecino'nun asla ismi geçmedi. Bu neden yapılıyor. Bu haberler neden, nasıl çıkıyor. Kasıtlı çıkarılıyor. Ortamda bilgi kirliliğiyle baskı ve kaos yaratılmaya çalışılıyor. Vecino hiç gündemimize gelmedi bu dönem." dedi.

Vecino'nun adı geçen yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun kulübü Lazio ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Lazio'da geçen sezon 41 maçta süre bulan Vecino, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery