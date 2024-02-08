Galatasaray'dan TFF'ye başvuru!

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek Galatasaray, bu maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye başvuru!
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08 Şubat 2024 18:02
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Sarı-kırmızlı kulüp, TFF'ye, 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü-Galatasaray maçınının Eryaman Stadyumu'nun zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını gerekçe olarak gösterdi.

TFF yetkililerinin Eryaman Stadyumu'nda inceleme yapacağı ve bu incelemenin ardından müsabakanın oynanıp oynanamayacağı hakkında kararını açıklayacağı kaydedildi.

Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaşanan olaylar gerekçesiyle verilen beş maçlık cezasının ardından, Süper Lig'de bu karşılaşmada seyircisinin önüne çıkacak. [Metiner Erdem]

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