Galatasaray'dan sol beke hamle: Acuna!

Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray, Sevilla'dan Marcos Acuna'yı sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan sol beke hamle: Acuna!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2024 23:50
Sol bek mevkisine arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli sol bek Marcos Acuna için harekete geçti. 

Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Sevilla formasını 13 karşılaşmada giyen Acuna, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Yıldız ismin Sevilla ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery