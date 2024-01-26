Galatasaray'dan sol beke hamle: Acuna!

Sol bek mevkisine arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli sol bek Marcos Acuna için harekete geçti.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Sevilla formasını 13 karşılaşmada giyen Acuna, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Yıldız ismin Sevilla ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli sol bek Marcos Acuna için harekete geçti.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Sevilla formasını 13 karşılaşmada giyen Acuna, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Yıldız ismin Sevilla ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.