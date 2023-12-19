Galatasaray'dan sol bek hamlesi: Berkay Yılmaz

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Freiburg forması giyen sol bek Berkay Yılmaz ile resmi temas kurdu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 18 yaşındaki futbolcunun transferinin bitirilmesini istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan sol bek hamlesi: Berkay Yılmaz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2023 18:31
Leipzig'ten yaz transfer döneminde kiraladığı Angelino'dan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, sol bek transferi için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılı takım Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'ın transferi için harekete geçti.

Okan Buruk, 18 yaşındaki genç oyuncunun transferinin bitirilmesini istedi.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

Berkay Yılmaz, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın yardımcılığını yürüten Emrah Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Berkay Yılmaz'ı takip ettiklerini söylemişti.

Türkiye'nin U19 Milli Takım formasını da giyen Berkay Yılmaz'ın, Alman ekibi Freiburg ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery