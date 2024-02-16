Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Aurier

Galatasaray, yeni transferi Serge Aurier'in arka üst adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Aurier
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16 Şubat 2024 09:32
Son güncelleme 16 Şubat 2024 09:37
Galatasaray, yeni transferi Serge Aurier'in sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye'ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçının ardından Aurier için şu sözleri kullanmıştı;

"Aurier'i finalden sonra hızlı bir şekilde getirip kadroya almak istiyorduk ama olmadı. Final maçında yaşadığı bir adale ağrısı vardı. Çok fazla maç oynamıştı. Buraya sakat olarak geldi. İkinci derece zorlanması var. Onun ne kadar sürede döneceğini, 2 hafta mı, 3 hafta mı bilmiyoruz. Onu doktorumuz açıklayacak. Beklentim bu onu maçta kadroya alıp, hafta sonu oynatabilmekti. Bu olmayacak ama onun yerine oynayacak arkadaşlarımız var. Bunları dert ve sorun etmeden yolumuza devam edeceğiz."





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