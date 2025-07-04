Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi için sürpriz bir isme kanca attı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Thomas Partey için yarışa Galatasaray'ın da girdiği öğrenildi. İngiliz basınından The Sun'a göre sarı-kırmızılı yönetim, Ganalı oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE
Arsenal ile olan sözleşmesi sona eren Partey için bonservis bedeli ödenmeyecek olması takımların iştahını kabartıyor. Ganalı orta saha için İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da ciddi talipler bulunuyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma avantajını elinde bulunduran Cim-Bom, Thomas Partey için bir adım öne çıkmış durumda.
6 MİLYON EURO MAAŞ ALTINA
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'yu bulan 32 yaşındaki başarılı ön liberoyu sarıkırmızılı yönetim, 6 milyon Euro'nun altında yıllık maaşla kadrosuna katmayı hedefliyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Thomas Partey için yarışa Galatasaray'ın da girdiği öğrenildi. İngiliz basınından The Sun'a göre sarı-kırmızılı yönetim, Ganalı oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE
Arsenal ile olan sözleşmesi sona eren Partey için bonservis bedeli ödenmeyecek olması takımların iştahını kabartıyor. Ganalı orta saha için İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da ciddi talipler bulunuyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma avantajını elinde bulunduran Cim-Bom, Thomas Partey için bir adım öne çıkmış durumda.
6 MİLYON EURO MAAŞ ALTINA
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'yu bulan 32 yaşındaki başarılı ön liberoyu sarıkırmızılı yönetim, 6 milyon Euro'nun altında yıllık maaşla kadrosuna katmayı hedefliyor.