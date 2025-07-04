Galatasaray'dan Partey hamlesi!

Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, Arsenal'den ayrılan Thomas Partey için yarışa dahil oldu.

calendar 04 Temmuz 2025 09:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Partey hamlesi!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi için sürpriz bir isme kanca attı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Thomas Partey için yarışa Galatasaray'ın da girdiği öğrenildi. İngiliz basınından The Sun'a göre sarı-kırmızılı yönetim, Ganalı oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE


Arsenal ile olan sözleşmesi sona eren Partey için bonservis bedeli ödenmeyecek olması takımların iştahını kabartıyor. Ganalı orta saha için İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da ciddi talipler bulunuyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma avantajını elinde bulunduran Cim-Bom, Thomas Partey için bir adım öne çıkmış durumda.

6 MİLYON EURO MAAŞ ALTINA

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'yu bulan 32 yaşındaki başarılı ön liberoyu sarıkırmızılı yönetim, 6 milyon Euro'nun altında yıllık maaşla kadrosuna katmayı hedefliyor. 

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