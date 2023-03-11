Galatasaray'dan özel forma!

Depremzedeler için birçok kulüp gibi devreye girerken Galatasaray'dan da yeni bir hamle geldi.Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maça özel bir forma ile çıktı.Sahayayazılı forma ile çıkan sarı-kırmızılılar, bu formanın satışından elde edilecek tüm gelirleri depremzedeler yararına kullanacak.