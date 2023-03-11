Galatasaray'dan özel forma!

Depremzedeler için birçok kulüp gibi devreye girerken Galatasaray'dan da yeni bir hamle geldi.
Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maça özel bir forma ile çıktı.
Sahaya "Birlikte 1905" yazılı forma ile çıkan sarı-kırmızılılar, bu formanın satışından elde edilecek tüm gelirleri depremzedeler yararına kullanacak.
Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maça özel bir forma ile çıktı.
Sahaya "Birlikte 1905" yazılı forma ile çıkan sarı-kırmızılılar, bu formanın satışından elde edilecek tüm gelirleri depremzedeler yararına kullanacak.
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