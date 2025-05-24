Galatasaray'dan Osimhen için ikna planı!

Şampiyonluk geldi ancak Galatasaray'da sıradaki soru işareti Victor Osimhen'in durumu. Sarı-kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'de izlediği stratejiyi Osimhen'e uygulamaya başladı.



Galatasaray'daki ilk sezonunda rezidansta yaşayan Icardi, PSG'den bonservisinin alınma sürecinde Kemerburgaz'da kendisi için kiralanan lüks havuzlu villayla ikna edilmişti.



Sarı kırmızılılar, bu sezon Maçka'da Dries Mertens'e komşu olan Osimhen'e de Avrupa ve Anadolu yakasında rahatça yaşayabileceği müstakil ev bakmaya başladı. Nijeryalı yıldızı tutmak için her yolu deneyen Galatasaray'ın rakipleri artıyor. Suudi Arabistan'dan Al-Hilal ve Neom kulüpleri, yıllık 30 milyon dolar (1 milyar 170 milyon TL) ödemeye hazır olduklarını Osimhen'e iletti ve transferi kızıştırdı.



BURUK, OSIMHEN'İ İSTANBUL'DA BIRAKTI



Kayserıspor'u yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, formalite maçında Göztepe'ye konuk olacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Muslera ve Sara bu hafta forma giyemeyecek. Bu iki oyuncu dışında Osimhen, Barış, Abdülkerim, Yunus ve Torreira da İzmir kafilesinde yer almadı. Okan Buruk, son dönemde fazla şans veremediği futbolcularını Göztepe maçına hazırladı.











