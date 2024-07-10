Galatasaray'dan Mctominay atağı!

Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Scott McTominay defteri yeniden açıldı. Sarı- Kırmızılılar, United'ın İskoç yıldızı için atağa kalktı. Ada devi, tecrübeli yıldız için 20 milyon Euro bonservis talep ediyor. Galatasaraylı kurmayların, masaya güçlü bir teklifle oturmaya hazırlandığı belirlendi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Mctominay atağı!
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10 Temmuz 2024 10:05
Son güncelleme 10 Temmuz 2024 10:06
Orta saha için rotasını İngiltere'ye çeviren Galatasaray, Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen İskoç orta saha Scott McTominay'i yeniden transfer gündemine aldı.

BURUK TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Okan Buruk'un kadroda görmek istediği futbolcu için Manchester United, 20 milyon Euro istiyor. Daha önce de oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Cimbom'un masaya güçlü bir teklifle oturmayı hedeflediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için Ada ekibiyle pazarlık yapacak. McTominay'in United ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Ayrıca United'ın, oyuncuyla 1 yıl daha kontrat uzatma opsiyonuna sahip.

TORREIRA'NIN PARTNERİ

Transferinin gerçekleşmesi halinde orta sahada Torreira'nın partneri olarak görev yapacak McTominay, merkez orta saha dışında, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. McTominay kariyerinde 282 maça çıktı. 32 gol, 8 de asist üretti. 

 
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