Galatasaray'dan Leandro Paredes operasyonu

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar, PSG'de forma giyen Arjantinli yıldızın transferinde büyük aşama kaydetti. Juventus'ta geçen sezon kiralık olarak top koşturan 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşan ve PSG ile hemen pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon orta alanı Torreira - Paredes ikisine emanet etmeyi planladığı bildirildi.
GÖZDEN ÇIKARILAN RAKAM
Yetenekli oyuncu için 5 milyon euro bonservisin gözden çıkarıldığı da belirlendi. PSG ile 1 senelik kontratı kalan Paredes konusunda Galatasaray'ın elinin güçlü göründüğü bildirildi.
MAURO ICARDI FAKTÖRÜ
Aslan'da Paredes transferinin önünü açan en önemli faktörün ise vatandaşı Mauro Icardi olduğu kaydedildi.
PSG'den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi'nin Paredes'in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi. Sarı-kırmızıların Paredes konusunda olumlu adımlar atması vatandaşı Icardi için de iyimser bir hava oluşmasını da sağladı.
DÜNYA KUPASI KAZANDI
Arjantin Milli Takımı ile beraber Katar'da 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alan ve final maçında da forma giyen Paredes geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.
Sarı-kırmızılılar, PSG'de forma giyen Arjantinli yıldızın transferinde büyük aşama kaydetti. Juventus'ta geçen sezon kiralık olarak top koşturan 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşan ve PSG ile hemen pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon orta alanı Torreira - Paredes ikisine emanet etmeyi planladığı bildirildi.
GÖZDEN ÇIKARILAN RAKAM
Yetenekli oyuncu için 5 milyon euro bonservisin gözden çıkarıldığı da belirlendi. PSG ile 1 senelik kontratı kalan Paredes konusunda Galatasaray'ın elinin güçlü göründüğü bildirildi.
MAURO ICARDI FAKTÖRÜ
Aslan'da Paredes transferinin önünü açan en önemli faktörün ise vatandaşı Mauro Icardi olduğu kaydedildi.
PSG'den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi'nin Paredes'in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi. Sarı-kırmızıların Paredes konusunda olumlu adımlar atması vatandaşı Icardi için de iyimser bir hava oluşmasını da sağladı.
DÜNYA KUPASI KAZANDI
Arjantin Milli Takımı ile beraber Katar'da 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alan ve final maçında da forma giyen Paredes geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.