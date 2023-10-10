Galatasaray'dan kulüp rekoru!

GS Store mağazaları yeni sezonun ilk 4 ayında 200 milyon TL'ye yakın kar elde ederek rekor kırdı. Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanan çubuklu formanın satışa çıkmasıyla gelirini katlamayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan kulüp rekoru!
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10 Ekim 2023 10:11
Galatasaray'da bir önceki Burak Elmas başkanlığındaki yönetim forma siparişini minimum seviyede tuttuğu için taraftarın talepleri karşılıksız kalmış ve geçen sezon boyunca mağazacılıktan sadece 160 milyon TL gelir gelmişti.

Yeni sezonun ilk 4 ayında GS Store mağazaları 200 milyon TL'ye yakın kar elde ederek kulüp rekoru kırdı.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan sarı kırmızı çubuklu forma ise 29 Ekim'de satışa sunulacak. Fiyatı 2 bin 600 TL olarak belirlenen üründen önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor. 



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