Galatasaray'dan kulüp rekoru!

Galatasaray'da bir önceki Burak Elmas başkanlığındaki yönetim forma siparişini minimum seviyede tuttuğu için taraftarın talepleri karşılıksız kalmış ve geçen sezon boyunca mağazacılıktan sadece 160 milyon TL gelir gelmişti.
Yeni sezonun ilk 4 ayında GS Store mağazaları 200 milyon TL'ye yakın kar elde ederek kulüp rekoru kırdı.
Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan sarı kırmızı çubuklu forma ise 29 Ekim'de satışa sunulacak. Fiyatı 2 bin 600 TL olarak belirlenen üründen önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor.
Yeni sezonun ilk 4 ayında GS Store mağazaları 200 milyon TL'ye yakın kar elde ederek kulüp rekoru kırdı.
Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan sarı kırmızı çubuklu forma ise 29 Ekim'de satışa sunulacak. Fiyatı 2 bin 600 TL olarak belirlenen üründen önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor.