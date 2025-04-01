Galatasaray'dan karar: Sallai satılık!

Galatasaray'ın hayal kırıklığı oluşturan transferlerinden Roland Sallai'ye talip var.
Freiburg'tan 6 milyon Euro'ya alınan Macar kanat oyuncusunun bazı Alman ekiplerinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Henüz asist yapamayan ve üç golü bulunan kanat oyuncusu için yönetimin planı, alınan fiyata yakın bir teklif olması durumunda elden çıkarmak...
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu da uygun bir olması durumunda satışı yönünde.
Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Macar oyuncu, kariyerinin 6 sezonunu Almanya Bundesliga'da geçirdi.
Freiburg'tan 6 milyon Euro'ya alınan Macar kanat oyuncusunun bazı Alman ekiplerinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Henüz asist yapamayan ve üç golü bulunan kanat oyuncusu için yönetimin planı, alınan fiyata yakın bir teklif olması durumunda elden çıkarmak...
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu da uygun bir olması durumunda satışı yönünde.
Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Macar oyuncu, kariyerinin 6 sezonunu Almanya Bundesliga'da geçirdi.