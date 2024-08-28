Galatasaray'dan kabus gibi bir başlangıç

Sezona Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybedip giriş yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de kötü futbolla Young Boys'a elenip erken havlu attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçlara isyan etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'dan kabus gibi bir başlangıç
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28 Ağustos 2024 11:41
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona hiç beklemediği bir şekilde kabus gibi başladı.

Önce Beşiktaş'a Süper Kupa'da 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, adeta kötü sonuçların habercisi olacak bu maçın dezavantajlarıyla sezona giriş yaptı.

En büyük hedef olan Şampiyonlar Ligi'nde kalibresinde olmayan Young Boys eşleşmesinden de yine kötü bir futbolla çıkamayan Aslan, camiasını çıldırttı.

FELAKETİN HABERCİSİ

Özellikle transfer döneminde savunma ve orta sahaya beklenen takviyelerin yapılmaması felaketin habercisi oldu. İki Young Boys maçında da hem savunmada hem hücumda dağınık bir görüntü çizen Galatasaray, büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu attı.



Yeni transferler Jelert ve Sara'nın da Cimbom'a gerekli katkıyı yapamaması taraftarların büyük tepkisini çekerken, teknik direktör Okan Buruk'un bu futbola çare bulamaması da ayrı bir handikap olarak öne çıktı.  

 
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