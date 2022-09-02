Galatasaray'dan Josip Ilicic'e veto

Atalanta ile yolları ayıran hücum oyuncusu Josip Ilicic, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi ancak geri çevrildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Josip Ilicic'e veto
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02 Eylül 2022 11:20
Atalanta ile yolları ayıran hücum oyuncusu Josip Ilicic, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi.

Temsilcisi, 34 yaşındaki Sloven futbolcuyu çok uygun şartlarda getirebileceği söyledi. Ancak yönetim, yaşı ve İcardi transferi nedeniyle bu talebe olumsuz cevap verdi.

Kariyerinde Maribor, Palermo ve Fiorentina formaları da giyen Josip Ilic, Serie A'da çıktığı 339 maçta 98 gol atıp 66 asist yaptı. 




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