Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya gönderme!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmelerinin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya gönderme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2024 22:27
Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmelerinin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı.

Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından Mourinho için söylenen The Special One'a gönderme olarak Okan Buruk'un görseliyile The winner one" paylaşımında bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar bu göndermeyi birçok kez paylaştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery