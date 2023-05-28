Galatasaray'dan İsviçreli genç stoper için özel bütçe!

Kadrosundaki yıldızlara teklif yağan G.Saray, alternatiflerini de hazırda tutuyor. Savunmadaki genç oyuncu ekolü, Nelsson'un olası satışı durumunda da devam edecek.
Sarı-kırmızılılar, talipleri olan Danimarkalı stoperin boşluğunu dolduracak ismi İsviçre'de buldu. St. Gallen forması giyen Leonidas Stergiou listenin ilk sırasında bulunuyor.
G.SARAY'DAN 5 MİLYON EURO BÜTÇE
İsviçre U21 Milli Takımının kaptanlığını da yapan 21 yaşındaki stoperin, altyapısından yetiştiği kulüp St. Gallen'le 2024'e kadar sözleşmesi var. Aslan bu transfer için 5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.
Genç yaşta parlayan 21 yaşındaki oyuncu, 152 maçta oynadı. Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
ARAŞTIRMALAR HIZ KAZANDI
Futbolcunun transfer durumu büyük merak konusu haline gelirken Stergiou ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Leonidas Stergiou futbola İsviçre'nin FC Wil takımının alt yapısında başladı.
Ardından St. Gallen altyapısının yolunu tuttu. St. Gallen takımının çeşitli alt yaş kategorilerinde forma terletmesinin ardından takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.
Ana mevkisi stoper olan oyuncu sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Futbolcunun bu çok yönlü oynayabilme kabiliyetinin teknik direktör Okan Buruk'un da dikkatini çektiği belirtiliyor. Bu anlamda Okan Buruk'un futbolcunun transferine önem verdiği vurgulanıyor.
Sarı-kırmızılılar, talipleri olan Danimarkalı stoperin boşluğunu dolduracak ismi İsviçre'de buldu. St. Gallen forması giyen Leonidas Stergiou listenin ilk sırasında bulunuyor.
G.SARAY'DAN 5 MİLYON EURO BÜTÇE
İsviçre U21 Milli Takımının kaptanlığını da yapan 21 yaşındaki stoperin, altyapısından yetiştiği kulüp St. Gallen'le 2024'e kadar sözleşmesi var. Aslan bu transfer için 5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.
Genç yaşta parlayan 21 yaşındaki oyuncu, 152 maçta oynadı. Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
ARAŞTIRMALAR HIZ KAZANDI
Futbolcunun transfer durumu büyük merak konusu haline gelirken Stergiou ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Leonidas Stergiou futbola İsviçre'nin FC Wil takımının alt yapısında başladı.
Ardından St. Gallen altyapısının yolunu tuttu. St. Gallen takımının çeşitli alt yaş kategorilerinde forma terletmesinin ardından takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.
Ana mevkisi stoper olan oyuncu sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Futbolcunun bu çok yönlü oynayabilme kabiliyetinin teknik direktör Okan Buruk'un da dikkatini çektiği belirtiliyor. Bu anlamda Okan Buruk'un futbolcunun transferine önem verdiği vurgulanıyor.