Galatasaray'dan Icardi açıklaması!

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 yendikleri maçta sakatlanıp oyundan çıkan Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Tottenham müsabakasının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener İnce, "Çok yüksek tempoda maç oynuyoruz. Osimhen, yorulduğu için oyundan çıktı. Yarın Mauro Icardi için MR çekeceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var mı bilemiyoruz. Çok ortada bir durum. Ağrısı çok. İlk tedavisini yaptık. Yarın (Cuma) sabah MR çekeceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maçın ardından Icardi'nin durumuyla ilgili, "Ağrısı biraz daha azaldı buz yapıldıktan sonra. MR'dan sonra belli olacak. Tam olarak bir şey söyleyemem ama ağrısının daha az olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.
Öte yandan maçta sakatlanan Mauro Icardi, RAMS Park'tan sekerek ayrıldı.
Tottenham müsabakasının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener İnce, "Çok yüksek tempoda maç oynuyoruz. Osimhen, yorulduğu için oyundan çıktı. Yarın Mauro Icardi için MR çekeceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var mı bilemiyoruz. Çok ortada bir durum. Ağrısı çok. İlk tedavisini yaptık. Yarın (Cuma) sabah MR çekeceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maçın ardından Icardi'nin durumuyla ilgili, "Ağrısı biraz daha azaldı buz yapıldıktan sonra. MR'dan sonra belli olacak. Tam olarak bir şey söyleyemem ama ağrısının daha az olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.
Öte yandan maçta sakatlanan Mauro Icardi, RAMS Park'tan sekerek ayrıldı.