Yeni yabacı kuralının gelmesiyle birlikte yerli oyuncu arayışlarını sürdürensürpriz bir isme kancayı taktı.Sarı-Kırmızılılar'ın, Bodrumspor forması giyen22 yaşındaki sağ kanat, 38 maçta 9 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.Gökdeniz Kocaeli ve Antalya formaları da giydi.Genç oyuncu performansıyla Bodrumspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.BB Bodrumspor takımında Forvet mevkinde forma giyen Gökdeniz Bayrakdar, 23 Kasım 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.181 cm boyunda ve kilo olan Gökdeniz Bayrakdar, sol ayağını kullanmaktadır.Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.