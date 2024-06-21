Galatasaray'dan Gökdeniz Bayrakdar hamlesi

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom'un, Bodrumspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar'la el sıkıştığı iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Gökdeniz Bayrakdar hamlesi
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21 Haziran 2024 11:38
Yeni yabacı kuralının gelmesiyle birlikte yerli oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir isme kancayı taktı.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Bodrumspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar'la el sıkıştığı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

22 yaşındaki sağ kanat, 38 maçta 9 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Gökdeniz Kocaeli ve Antalya formaları da giydi.

Genç oyuncu performansıyla Bodrumspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.



GÖKDENİZ BAYRAKDAR KİMDİR?

BB Bodrumspor takımında Forvet mevkinde forma giyen Gökdeniz Bayrakdar, 23 Kasım 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.

181 cm boyunda ve kilo olan Gökdeniz Bayrakdar, sol ayağını kullanmaktadır.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 

 
 

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