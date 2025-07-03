Galatasaray'dan forvete İtalya çıkarması!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk apoletini korumak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu doğrultuda rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda.
Fransız basınından Africa Foot'un aktardığı habere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Atalanta'nın kadrosunda yer alan El Bilal Toure'yi transfer listesine aldı.
MARSİLYA BİR ADIM ÖNDE
Haberde, 23 yaşındaki Malili santrforla Galatasaray dışında Marsilya, Villarreal, West Ham United ve Wolverhampton kulüplerinin de ilgilendiği ifade edildi. Ancak Marsilya'nın transfer yarışında bir adım önde olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren futbolcu, 17 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Fransız basınından Africa Foot'un aktardığı habere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Atalanta'nın kadrosunda yer alan El Bilal Toure'yi transfer listesine aldı.
MARSİLYA BİR ADIM ÖNDE
Haberde, 23 yaşındaki Malili santrforla Galatasaray dışında Marsilya, Villarreal, West Ham United ve Wolverhampton kulüplerinin de ilgilendiği ifade edildi. Ancak Marsilya'nın transfer yarışında bir adım önde olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren futbolcu, 17 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.