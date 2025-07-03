Galatasaray'dan forvete İtalya çıkarması!

Galatasaray, yeni sezonda forvet hattını güçlendirmek için Atalanta'nın golcüsü El Bilal Toure'yi gündemine aldı.

calendar 03 Temmuz 2025 22:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan forvete İtalya çıkarması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk apoletini korumak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu doğrultuda rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda.

Fransız basınından Africa Foot'un aktardığı habere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Atalanta'nın kadrosunda yer alan El Bilal Toure'yi transfer listesine aldı.

MARSİLYA BİR ADIM ÖNDE


Haberde, 23 yaşındaki Malili santrforla Galatasaray dışında Marsilya, Villarreal, West Ham United ve Wolverhampton kulüplerinin de ilgilendiği ifade edildi. Ancak Marsilya'nın transfer yarışında bir adım önde olduğu kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren futbolcu, 17 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik katkı verdi. 

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.