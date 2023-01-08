Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki!

Galatasaray Kulübü, derbinin sonucu ne olursa olsun maç sonunda yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmayacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki!
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08 Ocak 2023 18:50
Galatasaray Kulübü, derbi öncesi flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Kulübünün, mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırdığı için Galatasaray bu tavra tepki olarak maç sonu röportaja çıkmayacağı öne sürüldü.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın böyle tavır sergileyip sergilemeyeceği merakla beklenmeye başlandı.

Detaylar Sporx'te olacak...

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