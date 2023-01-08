Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki!

Galatasaray Kulübü, derbi öncesi flaş bir karar aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe Kulübünün, mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırdığı için Galatasaray bu tavra tepki olarak maç sonu röportaja çıkmayacağı öne sürüldü.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın böyle tavır sergileyip sergilemeyeceği merakla beklenmeye başlandı.
Detaylar Sporx'te olacak...
Fenerbahçe Kulübünün, mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırdığı için Galatasaray bu tavra tepki olarak maç sonu röportaja çıkmayacağı öne sürüldü.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın böyle tavır sergileyip sergilemeyeceği merakla beklenmeye başlandı.
Detaylar Sporx'te olacak...
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