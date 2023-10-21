Galatasaray'dan dev seri! Kaybetmiyorlar

Evinde Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, son 23 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan dev seri! Kaybetmiyorlar
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21 Ekim 2023 23:43
Galatasaray, son 23 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

Sahasında bileği bükülemiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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