Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e şartlı izin!

Napoli'nin menajeri aracılığıyla transfer görüşmelerine başladığı Davinson Sanchez'e Galatasaray'dan şartlı izin çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e şartlı izin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2024 11:06
Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla ikinci baharını yaşıyor...

2017 yazında 42 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'tan Tottenham'a transfer olan Kolombiyalı savunmacı, son dönemdeki düşüş süreciyle İngiliz kulübünde formasını kaybetmişti. Bu sezon başında devreye giren Galatasaray, Tottenham'da neredeyse gözden çıkarılan Sanchez'i 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katarken, çok kıymetli bir yatırım yapmış oldu.

Serie A'ya sıcak

Transfer olduğu ilk günden bu yana müthiş bir performans ortaya koyan Güney Amerikalı savunmacının yeniden yükselişi, Avrupa devlerinin de gözünden kaçmadı. İtalyan kulübü Napoli, bir süredir Sanchez'le temas halindeydi. Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı oyuncunun menajerini İtalya'ya davet eden Napoli yetkilileri, ilk somut görüşmeyi gerçekleştirdi. 27 yaşındaki futbolcunun da Serie A'ya gitme fikrine çok sıcak baktığı belirtiliyor.

20-25 milyon Euro bandı...

Ancak Galatasaray Yönetimi'nin tavrı bu transferdeki en belirleyici unsur olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın da transfere izin vermek için çok önemli bir şartı var. Napoli ile Davinson Sanchez arasındaki flörte geçtiğimiz günlerde yer veren İtalyan basınına göre Galatasaray'a 20-25 milyon Euro bandında bir teklif yapılması planlanıyordu.

Pazarlığa yer yok

Fakat Galatasaraylı yetkililer mevcut durumda pazarlığa pek de açık değil. Sarı-Kırmızılılar net olarak 30 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi içerisinde. Napoli'nin bu parayı teklif etmesi halinde, Sanchez'in transferine onay verilecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery