23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Galatasaray'dan Barış Alper paylaşımı!

Galatasaray, Bodo/Glimt maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz için paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların paylaşımında aslan ve alkış emojileri yer aldı.

calendar 23 Ekim 2025 19:10 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 19:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'dan Barış Alper paylaşımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda milli futbolcunun fotoğrafı ile birlikte aslan ve alkış emojileri de kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı, Barış Alper'e destek olarak yorumlandı.

Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt maçında oyundan çıktığı sırada bazı taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.

OKAN BURUK MAÇ SONU NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, oyundan çıkarken ıslıkla tepki gören Barış Alper Yılmaz'a taraftarın sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Barış Alper'e küçük bir gruptan tepki geldiğini aktaran Buruk, "Çok küçük bir kesimden tepki geldi. Bunun olmaması gerek. O anda 3-0 öndeydik. Barış inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok değerli, önemli bir oyuncu. Öndeyken bunu yaşamaya anlam vermek zor oluyor. Bunu yapan kitle büyük değil ama yapanların bunu düşünmesi gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Oyuncularımız her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Bunları yaşamak üzüyor. Ufak tefek şeyler oluyor. Onların da oyuncularımıza sahip çıkması, destek olması önemli. Biz taraftarımızla bir anlam kazanıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmamız ve her oyuncuya göstermemiz gerek." şeklinde görüş belirtti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.