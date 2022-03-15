Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"ÇEBİ'YE KÜFÜR OLMADI"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arasında stattan ayrılmasıyla ilgili soruyu TV100'de canlı yayında yanıtlayan Nihat Kırmızı "Statta Ahmet Nur Çebi'ye küfür olmadı. Beşiktaş'ı centilmence karşıladık. Onlar da centilmence cevap verdiler. Bizim için Beşiktaş maçı bitti. Şimdi Barcelona'yı geçmek istiyoruz. Taraftarın desteğiyle neler yapabileceğimizi gördük." dedi.



"TÜRK FUTBOLU FAYDALANABİLSİN"



Türk futboluna puan katkısı yapmak istediklerini söyleyen Nihat Kırmızı "Sıkıntılı zamanlar geçirdik. İnşallah bu sıkıntılı zamanların sonu gelmiştir. Taraftar arkamızda, bu durumun oyuncularımızı ne kadar motive etiğini gördük. İnşallah Barcelona maçı da böyle olacak. Turu geçmek ve Türk futboluna puan olarak katkı yapmak istiyoruz. Türk futbolu bu puanlardan faydalanabilsin." ifadelerini kullandı.



"DALGA GEÇTİLER AMA ELEYECEĞİZ"



Barcelona maçıyla ilgili sözlerine devam eden Nihat Kırmızı "Şimdi Barcelona'yı geçmek ve Türk futboluna puan olarak katkı yapmak istiyoruz. Türk futbolu bu puanlardan faydalanabilsin. İlk maç öncesi bizle dalga geçtiler ama Barcelona'yı geçeceğiz. 80 bin Barcelona taraftarını susturduk. Perşembe günü 50 bin kişi taraftarımız, 250 bin kişilik destek verecektir. Finale kadar gitmek istiyoruz. Uzun ve zor bir yol. Ama hep beraber olursak bunu başarabiliriz." açıklamasını yaptı.



"ŞAMPİYONLUK HESAPLARIMIZ VAR"



Gelecek sezonla ilgili de bilgi veren sarı-kırmızılı yönetici "Önümüzdeki sene için şampiyonluk hesapları yapmaya başladık. Burak Elmas başkanımız bu sezon eleştirilerin çok büyük acısını çekti. İnşallah seneye çok daha iyi olacağız." dedi.



"KEREM'E SEZON SONU BAKARIZ"



Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruları da yanıtlayan Nihat Kırmızı "Kerem Aktürkoğlu'nun dünya futbolu takip ediyor. Sadece Lyon izlemiyor. Ancak bunları konuşmanın anlamı yok. Sezon sonu teklif gelirse bakarız." diye konuştu.





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