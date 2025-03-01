Galatasaray'daki sıradışı performans değişimi

Galatasaray, sezonun ikinci yarısında savunmasını güçlendirirken hücum gücünde düşüş yaşadı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'daki sıradışı performans değişimi
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01 Mart 2025 10:37
Son güncelleme 01 Mart 2025 11:02
Süper Lig'de son dönemece lider olarak giren Galatasaray'ın hücum ve savunma performansında sıradışı bir değişim yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılıların Ağustos-Aralık 2024'ü kapsayan, sezonun ilk yarısı denilebilecek yaklaşık 5 aylık süreçte attığı ve yediği gol ortalamaları, Ocak-Şubat 2025'te adeta siyah ve beyaz gibi farklılık gösteriyor.

İlk dönemde, üç kulvardaki 25 maçta attığı gol ortalaması 2.56, yediği gol ortalaması 1.52 olan Galatasaray'ın bu rakamları ikinci dönemde 1.66 ve 1.2'ye geriledi.

SONUÇLAR ORTALAMAYI ETKİLEDİ

İlk dönemdeki ortalamayı 5-0'lık Süper Kupa yenilgisi; ikinci dönemdeki ortalamayı da 4-1'lik Boluspor ve hükmen 3-0'lık Adana DS galibiyetleri doğrudan etkiledi. [Haber: Nefes Gazetesi] 

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