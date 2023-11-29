Galatasaray Daikin, VC Wiesbaden'i ağırlayacak

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında perşembe günü sahasında Almanya'nın VC Wiesbaden ekibini ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Müsabakayı Azerbaycan'dan Zaur Hajiyev ile Yunanistan'dan Nikolaos Angelidis hakem ikilisi yönetecek.
Turu geçen takımın çeyrek finale yükseleceği karşılaşmanın rövanşı 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Wiesbaden kentinde oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Müsabakayı Azerbaycan'dan Zaur Hajiyev ile Yunanistan'dan Nikolaos Angelidis hakem ikilisi yönetecek.
Turu geçen takımın çeyrek finale yükseleceği karşılaşmanın rövanşı 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Wiesbaden kentinde oynanacak.
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